Третий релиз за этот год

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Imagine Dragons представила новый сингл

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Американская группа Imagine Dragons выпустила новую песню под названием Natural. Трек был опубликован на официальном канале группы на YouTube 16 июля.

Менее, чем за сутки ролик собрал более 500 тысяч просмотров и 80 тысяч лайков. Отметим, что это уже третий релиз музыкантов в этом году.

Напомним, что Imagine Dragons выступят в Киеве 31 августа.