Поделись







Digitalism едут в Киев

Фестиваль Белые ночи 2018 объявил первого хедлайнера. Им станет немецкий дуэт Digitalism.

Читай также: Диджей Markus Schulz возвращается в Киев с новой программой

Digitalism – это Йенс Мелле и Измаил Тюфекджи, известные на мировой электронной сцене. Они играют в стилях электро-хаус, электро-рок и дэнс-панк. Кроме того, музыканты сотрудничали с такими гигантами, как EA sports, Rockstar и BMW. Для гостей фестиваля музыканты отыграют свои лучшие треки с альбомов Idealism,I Love You Dude, Mirage.

Отметим, что на фестивале будет пять сцен:

Main Stage с Digitalism, Secret guest, Cape Cod, Cepasa, а также Salat showcase.

Backyard stage с хаус-диджеями Terry Raze, Lyamin, Musson, Dastish Fantastish, Kinree, Hanna, Kasey Kaotto, Den Pest, Gosh.

Masterskaya Stage с группой [O], LAYAH, Jonathan Livingston, Sealand Airlines, LemOjOvie, Lolita Kox, Pahatam, Levani, Mikola, Aero Benin и P.Pat.

Inside Stage и Martini Stage, лайн-апы которых пока хранят интригу.

Фестиваль Белые Ночи шестой раз пройдет на Арт-заводе Платформа 15 и 16 июня.