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Маркус Шульц выступит в Киеве

В Киев с концертом возвращается Маркус Шульц - немецкий DJ и продюсер электронной музыки жанра транс.

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Музыкант представит трехчасовой DJ-сет в киевском Bel Etage 27 июля. Это будет пятое выступление диджея в Украине. Ранее он приезжал в 2009, 2013, 2015 и 2016 годах.

Маркус Шульц входит в десятку самых влиятельных диджеев trance-музыки. 12 раз его имя значилось в списке мирового рейтинга DJ Mag ТОП-100, при этом четырежды он попадал в ТОП-10.