Поделись







Тимур Мирошниченко вновь выступит комментатором Евровидения

В этом году Евровидение-2018 будут комментировать несколько знаменитостей. К Тимуру Мирошниченко, который комментирует конкурс уже несколько лет, присоединяться украинские певицы.

Читай также: Евровидение-2018. Melovin провел первую репетицию в Лиссабоне

В первом полуфинале Мирошниченко будет работать с Марией Яремчук, во втором – с ALYOSHA, а в финале – с Джамалой. Сообщается, что за полчаса до начала шоу ведущие будуть выходить в прямые эфиры на фан-зонах и вспоминать времена, когда певицы выходили на сцену Евровидения.

Напомним, что Мария Яремчук представляла Украину в 2014 году и заняла 6-е место. ALYOSHA участвовала в 2010 году и заняла 10-е место, а Джамала принесла нам победу в 2016 году.

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая, а финал – 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале под номером 18.