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Евровидение-2018. Melovin провел первую репетицию в Лиссабоне

Настоящий огонь
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Melovin впервые выступил на конкурсной сцене
Melovin впервые выступил на конкурсной сцене
/melovin/facebook

Представитель Украины на Евровидение-2018 Melovin провел первую репетицию в Лиссабоне.

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На официальном канале Евровидения в Youtube был опубликован короткий видеоролик, где певец, исполняя песню Under The Ladder, сидит за роялем и по взмаху его руки загорается лестница, ведущая к инструменту.

Напомним, что Melovin выступит во втором полуфинале под 18 номером. Выступление состоится 10 мая.

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