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Конкурс стартует 8 мая

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2018 показали, как будет выглядеть сцена в этом году.

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Сцена выполнена в виде корабля, который символизирует культуру и историю Португалии. Дизайнером сцены стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер. Он также создавал прошлогоднюю сцену в Киеве.

Напомним, что первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй – 10 мая и финал – 12 мая. Конкурс проходит в Лиссабоне, Португалия.

Также, были представлены песни всех конкурсантов 2018 года.