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Представитель Украины, Melovin, закроет второй полуфинал /MÉLOVIN

Организаторы Евровидения 2018 назвали порядок выступления участников в двух полуфиналах.

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В первом полуфинале выступит 19 стран, среди которых: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Во втором полуфинале выступит 18 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина.

Порядок выступления устанавливается продюсерами шоу с 2013 года, чтобы обеспечить хорошее шоу и дать возможность каждой песне выделиться.

Напомним, что первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй – 10 мая и финал – 12 мая. Конкурс проходит в Лиссабоне, Португалия.