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Эминем использовал технологии в шоу /кадр из видео

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В то время, как некоторые исполнители борятся против использования смартфонов на их концертах, рэпер Эминем решил использовать слабость фанатов в своих целях. Во время выступления на Coachella, он использовал технологии дополненной реальности.

Во время концерта зрители могли видеть визуальные эффекты с помощью телефонов. Эксперимент получился крайне удачным, поэтому AR-шоу будут применять на всех выступлениях Эминема в туре по Европе и США.