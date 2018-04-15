Королева сцены. Выступление Бейонсе взорвало Coachella 2018

Поделись







Бейонсе выступила с экс-участницами Destiny’s Child /instagram

Читай также: Florence + The Machine выпустили новую песню впервые за два года

Поп-певица Бейонсе выступила на открытии одного из самых масштабных музыкальных фестивалей мира Coachella 2018 в субботу, 14 апреля. Ее выступление поразило не только фанатов, но и коллег по сцене.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 15 Кві 2018 р. о 9:31 PDT

Подготовка к шоу под названием Beychella длилась два года. Ранее Бейонсе должна была выступить на открытии фестиваля в 2017 году, но в связи с беременностью отказалась от выступления. Ее заменила Леди гага.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 15 Кві 2018 р. о 9:31 PDT

В этом году шоу состоялось. В нем были задействованы десятки танцовщиков, фейерверки и спецэффекты. Также, на сцене певица воссоединила группу Destiny’s Child, в которой она начинала петь. Позже на сцену вышли сестра Соланж и муж Джей Зи. Более того, Бейонсе пригласила любимый танцевальный дуэт – Les Twins.