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Florence + The Machine выпустили новую песню впервые за два года

Свежий релиз
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Флоренс Уэлш снялась в клипе
Флоренс Уэлш снялась в клипе
/Кадр из клипа

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Британская группа Florence + The Machine выпустила новый сингл Sky Full of Song и клип к нему. Этот релиз стал первым за два года.

Главной героиней клипа, снятого испанским режиссером ЭйДжи Рохасом, стала солистка Флоренс Уэлш.

Последняя студийная работа группы How Big, How Blue, How Beautiful вышла в 2015 году. Ожидается, что новый альбом выйдет уже в этом году, но дата остается неизвестной

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