Флоренс Уэлш снялась в клипе /Кадр из клипа

Британская группа Florence + The Machine выпустила новый сингл Sky Full of Song и клип к нему. Этот релиз стал первым за два года.

Главной героиней клипа, снятого испанским режиссером ЭйДжи Рохасом, стала солистка Флоренс Уэлш.

Последняя студийная работа группы How Big, How Blue, How Beautiful вышла в 2015 году. Ожидается, что новый альбом выйдет уже в этом году, но дата остается неизвестной