Milky Chance приедут в Киев с новым альбомом
Группа выступит в июне
Milky Chance возвращаются в Украину
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Немецкая инди-группа Milky Chance возвращается в Киев с новой программой. Концерт состоится 7 июня в клубе Atlas.
В рамках выступления музыканты представят новую пластинку Blossom. Этот альбом стал первым за последние четыре года.
Напомним, что Milky Chance прославились в 2013 году после выхода сингла Stolen Dance, который собрал 300 млн просмотров на Youtube. Впервые группа выступила в Киеве в 2016 году.