Переключиться на мобильную версию

Milky Chance приедут в Киев с новым альбомом

Группа выступит в июне
Поделись

Milky Chance возвращаются в Украину
Milky Chance возвращаются в Украину

Читай также: В Киеве впервые выступит металл-группа Stone Sour

Немецкая инди-группа Milky Chance возвращается в Киев с новой программой. Концерт состоится 7 июня в клубе Atlas.

В рамках выступления музыканты представят новую пластинку Blossom. Этот альбом стал первым за последние четыре года.

Напомним, что Milky Chance прославились в 2013 году после выхода сингла Stolen Dance, который собрал 300 млн просмотров на Youtube. Впервые группа выступила в Киеве в 2016 году. 

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Milky Chance Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь