Поделись







Milky Chance возвращаются в Украину

Читай также: В Киеве впервые выступит металл-группа Stone Sour

Немецкая инди-группа Milky Chance возвращается в Киев с новой программой. Концерт состоится 7 июня в клубе Atlas.

В рамках выступления музыканты представят новую пластинку Blossom. Этот альбом стал первым за последние четыре года.

Напомним, что Milky Chance прославились в 2013 году после выхода сингла Stolen Dance, который собрал 300 млн просмотров на Youtube. Впервые группа выступила в Киеве в 2016 году.