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Дэвид Гетта снялся в клипе /Кадр из клипа

Дэвид Гетта и Sia выпустили клип на совместную песню Flames.

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По сюжету трио самураев Flames обучаются боевому искусству, пока однажды ниндзя не убивают их учителя и не берут их плен. В замке злого императора, роль которого исполнил сам Гетта, трио самураев вступает в бой.

Напомним, что трек Flames стал четвертой совместной работой музыкантов. Ранее они вместе записали: Titanium, She Wolf и Bang My Head.