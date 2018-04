Поделись







Боб Дилан записал песню об однополой любви /EPA/UPG

Культовый музыкант Боб Дилан записал песню для свадебных церемоний ЛГБТ-пар.

Музыкант спел She’s Funny That Way (Она забавная), заменив слова на Нe’s Funny That Way, чтобы объектом любви получился мужчина. По словам продюсера Роба Каплана, Дилан отнесся к проекту с большим энтузиазмом и сам предложил идею песни.

Обновленная песня в исполнении Боба Дилана вошла в альбом Universal Love, посвященный любви ЛГБТ-парам. Также, в него вошли композиции, которые спели Кеша, St. Vincent, Бен Гиббард. Все они исполнили каверы на классические хиты, изменив их таким образом, чтобы они рассказывали об однополой любви.

Релиз альбома намечен на 6 апреля.