Названы самые продаваемые музыканты всех времен
Любимые исполнители миллионов
The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых альбомов
Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг самых продаваемых музыкантов всех времен.
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Первое место в рейтинге заняла группа The Beatles с показателем в 178 млн проданных копий по всему миру. Второе место занял кантри-певец Гари Брукс – 148 млн копий и замыкает тройку лидеров Элвис Пресли – 146 млн копий.
Всего в рейтинг вошло 50 музыкантов. Список составлялся на основе количества проданных сертифицированных альбомов по данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.
Предлагаем ознакомится с двадцаткой самых продаваемых музыкантов всех времен
- The Beatles – 178 млн
- Гарт Брукс – 148 млн
- Элвис Пресли – 146,5 млн
- Led Zeppelin – 111,5 млн
- Eagles — 101 млн
- Билли Джоэл – 82,5 млн
- Майкл Джексон – 81 млн
- Элтон Джон – 78 млн
- Pink Floyd — 75 млн
- AC/DC — 72 млн
- Джордж Стрейт – 69 млн
- Барбра Стрейзанд – 68,5 млн
- The Rolling Stones — 66,5 млн
- Aerosmith — 66,5 млн
- Брюс Спрингстин — 65,5 млн
- Мадонна – 64,5 млн
- Мэрайя Кэри – 64 млн
- Metallica – 63 млн
- Уитни Хьюстон – 58,5 млн
- Van Halen – 56,5 млн