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Названы самые продаваемые музыканты всех времен

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The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых альбомов
The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых альбомов

Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг самых продаваемых музыкантов всех времен.

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Первое место в рейтинге заняла группа The Beatles с показателем в 178 млн проданных копий по всему миру. Второе место занял кантри-певец Гари Брукс – 148 млн копий и замыкает тройку лидеров Элвис Пресли – 146 млн копий.

Всего в рейтинг вошло 50 музыкантов. Список составлялся на основе количества проданных сертифицированных альбомов по данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Предлагаем ознакомится с двадцаткой самых продаваемых музыкантов всех времен

  1. The Beatles – 178 млн
  2. Гарт Брукс – 148 млн
  3. Элвис Пресли – 146,5 млн
  4. Led Zeppelin – 111,5 млн
  5. Eagles — 101 млн
  6. Билли Джоэл – 82,5 млн
  7. Майкл Джексон – 81 млн
  8. Элтон Джон – 78 млн
  9. Pink Floyd — 75 млн
  10. AC/DC — 72 млн
  11. Джордж Стрейт – 69 млн
  12. Барбра Стрейзанд – 68,5 млн
  13. The Rolling Stones — 66,5 млн
  14. Aerosmith — 66,5 млн
  15. Брюс Спрингстин — 65,5 млн
  16. Мадонна – 64,5 млн
  17. Мэрайя Кэри – 64 млн
  18. Metallica – 63 млн
  19. Уитни Хьюстон – 58,5 млн
  20. Van Halen – 56,5 млн
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