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The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых альбомов

Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг самых продаваемых музыкантов всех времен.

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Первое место в рейтинге заняла группа The Beatles с показателем в 178 млн проданных копий по всему миру. Второе место занял кантри-певец Гари Брукс – 148 млн копий и замыкает тройку лидеров Элвис Пресли – 146 млн копий.

Всего в рейтинг вошло 50 музыкантов. Список составлялся на основе количества проданных сертифицированных альбомов по данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Предлагаем ознакомится с двадцаткой самых продаваемых музыкантов всех времен