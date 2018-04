Поделись







Саунтрек 8 мили попал в топ-15 /Universal Pictures

Музыкальные критики британского издания Telegraph назвали лучшие поп-песни, написанные к фильмам.

Среди главных критерий составления рейтинга: песни должны быть непосредственно написаны для фильма и должны звучать в жанре поп-музыки.

Представляем топ-15 лучших поп-песен, написанных для фильмов

1. The Bee Gees – Staying’ alive

Лихорадка субботнего вечера (1977)

2. Simon and Garfunkel – Mrs Robinson

Выпускник (1967)

3. John Travolta & Olivia Newton-john – You`re the one that I want

Бриолин (1978)

4. Elvis Presley – Can’t help falling in love

Голубые Гавайи (1961)

5. Prince – Purple rain

Пурпурный дождь (1984)

6. Shirley Bassey – Goldfinger

Голдфингер (1964)

7. Curtis Mayfield – Superfly

Крутой (1972)

8. Audrey Hepburn – Moon River

Завтрак у Тиффани (1961)

.

9. Eminem – Lose Yourself

Зеленая миля (2002)

10. Berlin – Take my breath away

Лучший стрелок (1986)

11. Public Enemy – Fight the power

Делай как надо! (1989)

12. Blondie – Call me

Американский жиголо (1980)

13. Boyz II Men – End of the road

Бумеранг (1992)

14.Survivor – Eye of the tiger

Рокки 3

15. Bob Dylan – Knockin’ on Heaven’s door

Пэт Гэрретт и Билли Кид (1973)