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Украинка Саша Самсонова сняла клип для Gallant

Лунный свет
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Саша Самсонова сняла клип для Gallant
Саша Самсонова сняла клип для Gallant
/Кадр из клипа

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Украинский клипмейкер и фешн-фотограф Саша Самсонова сняла клип для американского исполнителя Gallant. Клип получился минималистичным: музыкант танцует в лунном свете.

Саша Самсонова - украинский фэшн-фотограф и режиссер клипов. Родилась в Ужгороде, но сейчас работает в Лос-Анджелесе. На ее счету множество фотосъемок для таких знаменитостей, как Кайли Дженнер, Кендал Дженнер, Джесика Альба, репер Tyga и других.

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