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Tinashe сняла новый клип под руководством украинки /кадр из фильма

Украинский клипмейкер и фешн-фотограф Саша Самсонова сняла клип для американской певицы Tinashe на песню Me So Bad, записанную совместно с рэперами French Montana і Ty Dolla $ign. Съемки проходили в США. За четыре дня клип собрал 2,2 млн просмотров.

Саша Самсонова - украинский фэшн-фотограф и режиссер клипов. Родилась в Ужгороде, но сейчас работает в Лос-Анджелесе. На ее счету множество фотосъемок для таких знаменитостей, как Кайли Дженнер, Кендал Дженнер, Джесика Альба, репер Tyga и других.

Напомним, что ранее Саша Самсонова уже сотрудничала с Tinashe над песней No Drama.