Эминем в роли маньяка: рэпер выпустил новый клип
Стиль хоррор
Эминем выпустил клип
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Эминем выпустил клип на песню Framed, вошедшую в новый альбом Revival. Над видео работал режиссер Джеймс Ларис, который ранее снимал для музыканта клипы на песни Berzerk и Crack a Bottle.
В клипе, снятом в стиле хоррора, Эминем играет роль серийного убийцы с психическим расстройством, который сбегает из клиники. За сутки ролик собрал 2 млн просмотров.
Напомним, ранее вышел клип на песню River, записанную при участии Эда Ширана.