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5’Nizza едет на европейский фестиваль

Украинская группа 5’Nizza выступит на европейском музыкальном фестивале Sziget, который пройдет с 8 по 15 августа.

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5’Nizza стали участниками европейской сцены фестиваля. Вместе с ними на сцене выступят: Tommy CA$H, Lea Santee, Smokey Joe & The Kid и многие другие.

Отметим, что группа 5’Nizza не первые украинские музыканты на фестивале. Ранее тут выступали: Onuka, Atomic Simao и ДахаБраха.