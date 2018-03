Поделись







Kaleo едет в киев

В Киеве впервые выступит исландская группа Kaleo, получившая широкую известность благодаря хиту Way Down We Go. Концерт состоится в рамках фестиваля UPark Festival.

Kaleo — исландская музыкальная группа, созданная в 2012 году. В состав входят: Йокуль Юлиуссон, Давид Антонссон, Даниль Кристьянсон, Рубин Поллок. Они играли на разогреве легендарных The Rolling Stone и собрали больше 114 млн просмотров на Youtube.

Напомним, что UPark Festival состоится 25 и 26 июля. Место проведения сменили на стадион Динамо им. Лобановского.