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Британский музыкант Том Оделл выступит в Киеве

Музыкант приедет летом
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Том Оделл возвращается в Киев
Том Оделл возвращается в Киев

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Британский музыкант Том Оделл выступит в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend. Об этом организаторы сообщили на своей страничке в фейсбуке.

“Лили Аллен сравнивает его с ранним Девидом Боуи, а британские журналисты с Куртом Кобейном без гитары. Его любят фестивали от Sziget до Glastonbury. Талантливый и самобытный Tom Odell на фестивале Atlas Weekend 2018”, - пишут организаторы.

Напомним, что музыкальный фестиваль Atlas Weekend пройдет с 4 по 8 июля в экспоцентре ВДНХ.

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