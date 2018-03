Поделись







На песни Элтона Джона запишут каверы /EPA/UPG

Известные музыканты объединились, чтобы записать альбом кавер версий хитов Элтона Джона. Пластинка Revamp (Реформация) выйдет в апреле этого года.

Как отметил Элтон Джон, это всегда огромный комплимент, когда артисты готовы тратить свое время и энергию, чтобы добавить новое звучание в твои песни. “Это говорит о том, что моя музыка по-прежнему актуальна и находит новых слушателей”, - говорит Джон.

Альбом можно будет послушать 6 апреля. Среди музыкантов, которые будут над ними работать: Леди Гага, Эд Ширан, The Killers, Coldplay, Майли Сайрус, Florence And The Machine, Мэри Джей Блайдж, Q-Tip, Алессия Кара, Сэм Смит, Деми Ловато и другие.