Певица Sade выпустила новую песню впервые за семь лет. Композиция Flower of the Universe станет саундтреком к предстоящему фильму Складки времени.

“Я не думала, что она согласится, но все равно спросила. Она была добра. Богиня. Мы начали работать вместе, чего я никогда не забуду”, - прокомментировала сценарист фильма Ава Дюверней.

I never thought she’d say yes, but asked anyway. She was kind + giving. A goddess. We began a journey together that I’ll never forget. Proud to announce that Sade has created an original song for WRINKLE IN TIME. It’s entitled “Flower of the Universe.” And it’s a dream come true. pic.twitter.com/FdXrZ1MFMO