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Вспомни о Флебе превратят в сериал /Orbit Books

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Amazon снимет сериал по фантастическому циклу Иэна М. Бэнкса. Первая книга Вспомни о Флебе рассказывает историю о межгалактической войне, войне между анархо-гедонистской республикой Культура с ее искусственными интеллектами и Идиранской империей с ее непрерывным джихадом. Главный герой – Хорза, агент-изгой, чья миссия заключается в том, чтобы найти потерянный Разум.

Производством сериала займется студия Plan B Entertainment. Сценарий напишет автор Утопии Деннис Келли. Дата релиза пока не сообщается.

Иэн М. Бэнкс — шотландский писатель, работавший в жанре так называемой интеллектуальной космической оперы. В серии книг он создал огромную вселенную, похожую на вселенную Джорджа Лукаса.