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BØRNS едет в Украину

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Популярный американский инди-певец Børns даст свой первый концерт в Киеве. Выступление запланировано на 29 мая в клубе Atlas. Музыкант посетит Украину в рамках турне в поддержку нового альбома Blue Madonna.

26-летний Børns начал карьеру в 2013 году. За это время музыкант выпустил два мини-альбома Candy и A Dream Between, а также один студийный - Dopamine. Певец также успел выступить на крупных музыкальных фестивалях, включая Lollapalooza, Coachella, Hangout, Sasquatch и Bonnaroo.