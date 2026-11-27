Рататуй по-французски: простой рецепт ароматного овощного блюда
Как приготовить вкусный рататуй
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Рататуй — французское блюдо, в котором простые овощи превращаются в ароматный и аппетитный ужин. Баклажаны, кабачки, помидоры и сладкий перец, запечённые с травами и чесноком, получаются нежными, сочными и насыщенными вкусом.
Ингредиенты:
- 1 баклажан;
- 1 кабачок;
- 3–4 помидора;
- 1 сладкий перец;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- прованские травы, соль и чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте баклажан, кабачок и помидоры тонкими кружочками. Лук и сладкий перец измельчите кубиками.
- Обжарьте лук и перец на небольшом количестве масла, добавьте чеснок и немного измельчённых помидоров. Посолите, поперчите и тушите несколько минут.
- Переложите овощную смесь в форму для запекания. Сверху выложите кружочки баклажана, кабачка и помидоров, чередуя их между собой.
- Сбрызните овощи оливковым маслом, посыпьте прованскими травами и накройте форму фольгой.
- Запекайте при 180 °C около 30 минут, затем снимите фольгу и готовьте ещё 15–20 минут, чтобы овощи слегка подрумянились.