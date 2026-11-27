Как приготовить вкусный рататуй

Автор: Мельник Анна

Рататуй — французское блюдо, в котором простые овощи превращаются в ароматный и аппетитный ужин. Баклажаны, кабачки, помидоры и сладкий перец, запечённые с травами и чесноком, получаются нежными, сочными и насыщенными вкусом.

Ингредиенты:

1 баклажан;

1 кабачок;

3–4 помидора;

1 сладкий перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

3 ст. л. оливкового масла;

прованские травы, соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: