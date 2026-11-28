Что приготовить в выходной: свежий салат с брынзой
Овощной салат с брынзой за 10 минут
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
В выходной хочется приготовить что-то вкусное, но не проводить много времени на кухне. Салат с брынзой и свежими овощами отлично подойдет для такого случая: сочный, легкий, с приятной солоноватой ноткой сыра и ароматной зеленью. Он дополнит обед или станет самостоятельным перекусом.
Ингредиенты:
- 2 помидора;
- 1 огурец;
- 1 сладкий перец;
- 150 г брынзы;
- половина красной луковицы;
- несколько листьев салата;
- свежая зелень;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры, огурец и сладкий перец нарежьте крупными кусочками.
- Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а листья салата порвите руками.
- Переложите овощи в салатник, добавьте раскрошенную или нарезанную кубиками брынзу.
- Заправьте оливковым маслом, добавьте немного черного перца и аккуратно перемешайте.
- Перед подачей посыпьте свежей зеленью.