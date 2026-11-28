Овощной салат с брынзой за 10 минут

Автор: Мельник Анна

В выходной хочется приготовить что-то вкусное, но не проводить много времени на кухне. Салат с брынзой и свежими овощами отлично подойдет для такого случая: сочный, легкий, с приятной солоноватой ноткой сыра и ароматной зеленью. Он дополнит обед или станет самостоятельным перекусом.

Ингредиенты:

2 помидора;

1 огурец;

1 сладкий перец;

150 г брынзы;

половина красной луковицы;

несколько листьев салата;

свежая зелень;

2 ст. л. оливкового масла;

черный перец по вкусу.

Приготовление: