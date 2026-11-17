Как приготовить вкуснейший рулет из лаваша с курицей

Автор: Мельник Анна

Хрустящий снаружи и сочный внутри рулет из лаваша с курицей — универсальное блюдо, которое выручит, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак, перекус в дорогу или горячую закуску. Сочетание нежного филе, тягучего сыра и свежих овощей делает его беспроигрышным вариантом для всей семьи.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 2 листа

Куриное филе — 300 г

Твердый сыр — 100 г

Помидор — 1–2 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Листья салата или пекинская капуста — 3–4 листа

Натуральный йогурт или сметана — 3 ст. л.

Горчица (нежная) — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, черный перец, паприка — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л. (для жарки)

Приготовление: