Лучший домашний рецепт лаваша с курицей
Как приготовить вкуснейший рулет из лаваша с курицей
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Хрустящий снаружи и сочный внутри рулет из лаваша с курицей — универсальное блюдо, которое выручит, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак, перекус в дорогу или горячую закуску. Сочетание нежного филе, тягучего сыра и свежих овощей делает его беспроигрышным вариантом для всей семьи.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш — 2 листа
- Куриное филе — 300 г
- Твердый сыр — 100 г
- Помидор — 1–2 шт.
- Свежий огурец — 1 шт.
- Листья салата или пекинская капуста — 3–4 листа
- Натуральный йогурт или сметана — 3 ст. л.
- Горчица (нежная) — 1 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, черный перец, паприка — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст. л. (для жарки)
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте паприку и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки (около 7–10 минут). Дайте мясу немного остыть.
- Для соуса смешайте йогурт (или сметану), горчицу, пропущенный через пресс чеснок и щепотку соли.
- Нарежьте помидоры и огурцы тонкими полукольцами, нарвите листья салата, а сыр натрите на крупной терке.
- Разверните лист лаваша, смажьте его соусом и выложите слоями: салат, курицу, свежие овощи и тертый сыр.
- Плотно сверните лаваш рулетом, подвернув края внутрь, чтобы начинка не выпадала.
- Подрумяньте рулеты на сухой сковороде-гриль по 1–2 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки и расплавленного сыра.