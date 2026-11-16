АфишаАфиша
Русский Українська

Как сварить идеальный глинтвейн дома: классический рецепт с цитрусами и пряностями

Автор: Мельник Анна
Как сварить идеальный глинтвейн дома: классический рецепт с цитрусами и пряностями
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Когда за окном промозглый ветер, ничто не согревает лучше бокала пряного горячего вина. Домашний глинтвейн готовится за считанные минуты, наполняя дом волшебным ароматом цитрусов и корицы. Главное правило — не доводить напиток до кипения, чтобы сохранить вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • Красное сухое или полусухое вино — 750 мл
  • Апельсин — 1 шт.
  • Яблоко (кисло-сладкое) — 0,5 шт.
  • Мед или тростниковый сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу)
  • Корица — 2 палочки
  • Гвоздика — 4–5 бутонов
  • Бадьян — 1–2 звездочки
  • Свежий имбирь — 2–3 тонких ломтика
  • Мускатный орех — щепотка

Приготовление:

  1. Нарежьте апельсин кружочками (вместе с кожурой), а яблоко — тонкими дольками.
  2. Перелейте вино в сотейник, добавьте фрукты и все специи. Используйте только цельные пряности, чтобы напиток остался прозрачным, а не мутным.
  3. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и нагревайте до 70–80 °C (пока не исчезнет белая пенка на поверхности и не появится легкий пар). Не кипятите!
  4. Снимите сотейник с плиты, добавьте мед, аккуратно перемешайте до растворения и накройте крышкой.
  5. Дайте напитку настояться 10–15 минут, затем процедите через сито и разлейте по прогретым бокалам.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Рецепт выходного дня: запечённая куриная печень в беконе
Рецепт выходного дня: запечённая куриная печень в беконе
Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!
Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!
Пряный запеченный батат: простой рецепт
Пряный запеченный батат: простой рецепт
Запеченный минтай в духовке: простой рецепт сочной рыбы
Запеченный минтай в духовке: простой рецепт сочной рыбы
Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром
Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром
Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт
Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт

Личность дня

Самые высокооплачиваемые актеры сериалов: кто зарабатывает 2 млн долларов за эпизод

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK