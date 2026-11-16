Как сварить идеальный глинтвейн дома: классический рецепт с цитрусами и пряностями
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Когда за окном промозглый ветер, ничто не согревает лучше бокала пряного горячего вина. Домашний глинтвейн готовится за считанные минуты, наполняя дом волшебным ароматом цитрусов и корицы. Главное правило — не доводить напиток до кипения, чтобы сохранить вкус и аромат.
Ингредиенты:
- Красное сухое или полусухое вино — 750 мл
- Апельсин — 1 шт.
- Яблоко (кисло-сладкое) — 0,5 шт.
- Мед или тростниковый сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу)
- Корица — 2 палочки
- Гвоздика — 4–5 бутонов
- Бадьян — 1–2 звездочки
- Свежий имбирь — 2–3 тонких ломтика
- Мускатный орех — щепотка
Приготовление:
- Нарежьте апельсин кружочками (вместе с кожурой), а яблоко — тонкими дольками.
- Перелейте вино в сотейник, добавьте фрукты и все специи. Используйте только цельные пряности, чтобы напиток остался прозрачным, а не мутным.
- Поставьте кастрюлю на медленный огонь и нагревайте до 70–80 °C (пока не исчезнет белая пенка на поверхности и не появится легкий пар). Не кипятите!
- Снимите сотейник с плиты, добавьте мед, аккуратно перемешайте до растворения и накройте крышкой.
- Дайте напитку настояться 10–15 минут, затем процедите через сито и разлейте по прогретым бокалам.