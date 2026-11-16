Как сварить идеальный глинтвейн дома: классический рецепт с цитрусами и пряностями

Автор: Мельник Анна

Когда за окном промозглый ветер, ничто не согревает лучше бокала пряного горячего вина. Домашний глинтвейн готовится за считанные минуты, наполняя дом волшебным ароматом цитрусов и корицы. Главное правило — не доводить напиток до кипения, чтобы сохранить вкус и аромат.

Ингредиенты:

Красное сухое или полусухое вино — 750 мл

Апельсин — 1 шт.

Яблоко (кисло-сладкое) — 0,5 шт.

Мед или тростниковый сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу)

Корица — 2 палочки

Гвоздика — 4–5 бутонов

Бадьян — 1–2 звездочки

Свежий имбирь — 2–3 тонких ломтика

Мускатный орех — щепотка

Приготовление: