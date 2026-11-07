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Рецепт выходного дня: брускетты с креветками и авокадо

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: брускетты с креветками и авокадо
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Планируете уютный вечер с бокалом вина или ищете эффектную закуску для праздничного стола? Брускетты с сочными креветками — это безупречная итальянская классика, которая готовится за считанные минуты, но выглядит ярко и аппетитно.

Ингредиенты:

  • Хрустящий багет или чиабатта — 1 шт.
  • Очищенные креветки — 200–250 г
  • Спелое авокадо — 1 шт.
  • Творожный или сливочный сыр — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Сок лимона — 1 ч. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Свежий базилик или микрозелень — для подачи

Способ приготовления:

  1. Нарежьте багет ломтиками. Слегка сбрызните оливковым маслом и обжарьте на сухой сковороде-гриль (или подсушите в духовке) до золотистой хрустящей корочки. Натрите горячие ломтики зубчиком чеснока.
  2. На сковороде разогрейте оставшееся оливковое масло, добавьте измельченный зубчик чеснока и обжарьте креветки по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Посолите и поперчите.
  3. Нарежьте авокадо тонкими ломтиками или разломайте вилкой, сбрызнув лимонным соком, чтобы сохранить яркий цвет.
  4.  Смажьте хрустящие ломтики багета творожным сыром, выложите сверху авокадо и обжаренные креветки.
  5. Украсьте брускетты листочками свежего базилика или микрозеленью и подавайте сразу после приготовления. Приятного аппетита!
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Теги:
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