Рецепт выходного дня: брускетты с креветками и авокадо

Автор: Мельник Анна

Планируете уютный вечер с бокалом вина или ищете эффектную закуску для праздничного стола? Брускетты с сочными креветками — это безупречная итальянская классика, которая готовится за считанные минуты, но выглядит ярко и аппетитно.

Ингредиенты:

Хрустящий багет или чиабатта — 1 шт.

Очищенные креветки — 200–250 г

Спелое авокадо — 1 шт.

Творожный или сливочный сыр — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сок лимона — 1 ч. л.

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Свежий базилик или микрозелень — для подачи

Способ приготовления: