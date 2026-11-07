Рецепт выходного дня: брускетты с креветками и авокадо
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Планируете уютный вечер с бокалом вина или ищете эффектную закуску для праздничного стола? Брускетты с сочными креветками — это безупречная итальянская классика, которая готовится за считанные минуты, но выглядит ярко и аппетитно.
Ингредиенты:
- Хрустящий багет или чиабатта — 1 шт.
- Очищенные креветки — 200–250 г
- Спелое авокадо — 1 шт.
- Творожный или сливочный сыр — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Сок лимона — 1 ч. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
- Свежий базилик или микрозелень — для подачи
Способ приготовления:
- Нарежьте багет ломтиками. Слегка сбрызните оливковым маслом и обжарьте на сухой сковороде-гриль (или подсушите в духовке) до золотистой хрустящей корочки. Натрите горячие ломтики зубчиком чеснока.
- На сковороде разогрейте оставшееся оливковое масло, добавьте измельченный зубчик чеснока и обжарьте креветки по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Посолите и поперчите.
- Нарежьте авокадо тонкими ломтиками или разломайте вилкой, сбрызнув лимонным соком, чтобы сохранить яркий цвет.
- Смажьте хрустящие ломтики багета творожным сыром, выложите сверху авокадо и обжаренные креветки.
- Украсьте брускетты листочками свежего базилика или микрозеленью и подавайте сразу после приготовления. Приятного аппетита!