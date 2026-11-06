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Рецепт дня: куриные крылышки в медово-соевом соусе

Автор: Мельник Анна
Рецепт дня: куриные крылышки в медово-соевом соусе
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Эти куриные крылышки покоряют идеальным балансом: аппетитная хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри и невероятная карамельная глазурь с приятной медовой сладостью.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки — 1 кг
  • Мед — 3 ст. л.
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Зернистая или классическая горчица — 1 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Паприка (сладкая или копченая) — 1 ч. л.
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Кунжут и свежая зелень — для подачи

Способ приготовления:

  1. Промойте крылышки, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте по суставам на две части (кончики крыльев можно убрать).
  2. В глубокой емкости смешайте мед, соевый соус, горчицу, растительное масло, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль и перец.
  3. Выложите крылышки в маринад, тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут (или в холодильнике на пару часов).
  4. Разложите крылышки на противне, застеленном пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут.
  5. За 10 минут до готовности смажьте крылья остатками маринада кисточкой и включите режим гриля, чтобы получилась глянцевая хрустящая корочка.
  6. Подавайте блюдо горячим, посыпав семенами кунжута и мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!
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Теги:
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