Рецепт дня: куриные крылышки в медово-соевом соусе

Автор: Мельник Анна

Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Эти куриные крылышки покоряют идеальным балансом: аппетитная хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри и невероятная карамельная глазурь с приятной медовой сладостью.

Ингредиенты:

Куриные крылышки — 1 кг

Мед — 3 ст. л.

Соевый соус — 4 ст. л.

Зернистая или классическая горчица — 1 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Паприка (сладкая или копченая) — 1 ч. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Кунжут и свежая зелень — для подачи

Способ приготовления: