Рецепт дня: куриные крылышки в медово-соевом соусе
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Эти куриные крылышки покоряют идеальным балансом: аппетитная хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри и невероятная карамельная глазурь с приятной медовой сладостью.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки — 1 кг
- Мед — 3 ст. л.
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Зернистая или классическая горчица — 1 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Паприка (сладкая или копченая) — 1 ч. л.
- Соль и черный перец — по вкусу
- Кунжут и свежая зелень — для подачи
Способ приготовления:
- Промойте крылышки, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте по суставам на две части (кончики крыльев можно убрать).
- В глубокой емкости смешайте мед, соевый соус, горчицу, растительное масло, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль и перец.
- Выложите крылышки в маринад, тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут (или в холодильнике на пару часов).
- Разложите крылышки на противне, застеленном пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут.
- За 10 минут до готовности смажьте крылья остатками маринада кисточкой и включите режим гриля, чтобы получилась глянцевая хрустящая корочка.
- Подавайте блюдо горячим, посыпав семенами кунжута и мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!