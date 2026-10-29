Атмосферная пицца на Хэллоуин: быстрый и оригинальный рецепт

Автор: Мельник Анна

Превратить привычную мясную пиццу в главный хит Хэллоуина или тематической вечеринки совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии при оформлении: моцарелла легко превращается в милых привидений, а оливки — в аккуратных паучков, подарив блюду яркий праздничный вид.

Ингредиенты:

Основа для пиццы — 1 шт.

Пепперони — 100 г

Бекон — 4–5 ломтиков

Моцарелла — 120 г

Твёрдый сыр — 150 г

Томатный соус — 2 ст. л.

Оливки без косточек — 5 шт.

Приготовление: