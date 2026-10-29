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Атмосферная пицца на Хэллоуин: быстрый и оригинальный рецепт

Автор: Мельник Анна
Атмосферная пицца на Хэллоуин: быстрый и оригинальный рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Превратить привычную мясную пиццу в главный хит Хэллоуина или тематической вечеринки совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии при оформлении: моцарелла легко превращается в милых привидений, а оливки — в аккуратных паучков, подарив блюду яркий праздничный вид.

Ингредиенты:

  • Основа для пиццы — 1 шт.
  • Пепперони — 100 г
  • Бекон — 4–5 ломтиков
  • Моцарелла — 120 г
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Томатный соус — 2 ст. л.
  • Оливки без косточек — 5 шт.

Приготовление:

  1. Равномерно распределите томатный соус по тесту, затем выложите ломтики пепперони и бекона. Щедро посыпьте всё натёртым твёрдым сыром.
  2. Из ломтиков моцареллы вырежьте силуэты привидений. Нарежьте одну оливку мелкими кусочками для глаз. Оставшиеся оливки разрежьте пополам (для туловища пауков), а части половинок нашинкуйте полосками, сформировав паучьи лапки.
  3. Разложите фигурки из сыра и оливок поверх пиццы. Отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 15–18 минут, пока основа не станет золотистой, а сыр полностью не расплавится.
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Теги:
хэллоуин, рецепты

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