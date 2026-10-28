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Рулет с тыквой, орехами и мёдом: идеальный десерт к чаю

Автор: Мельник Анна
Рулет с тыквой, орехами и мёдом: идеальный десерт к чаю
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот рецепт — настоящий спасательный круг для тех, кто хочет приготовить ароматную осеннюю выпечку без долгой работы с тестом. Тонкий лаваш отлично заменяет классическую основу, а начинка из сочной тыквы, пряной корицы, хрустящих орехов и нежного мёда дарит невероятный вкус.

Ингредиенты:

  • Тыква — 700 г
  • Грецкие орехи — 100 г (+ немного для украшения)
  • Тонкий лаваш — 2 листа
  • Сахар — 60 г (по вкусу)
  • Мёд — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Молотая корица — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Натрите тыкву на крупной тёрке. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, дайте им остыть и порубите ножом. Соедините в миске тыкву, орехи, сахар и корицу.
  2. В отдельной пиале взбейте яйцо со сметаной. Разложите один лист лаваша на рабочей поверхности и смажьте его яично-сметанной смесью. Выложите половину тыквенной начинки.
  3. Накройте вторым листом лаваша, также смажьте его смесью и распределите оставшуюся тыкву. Аккуратно сверните всё в плотный рулет и разрежьте на порционные кусочки.
  4. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смажьте остатками яйца со сметаной. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут до аппетитной золотистой корочки.
  5. Горячую выпечку смажьте жидким мёдом и посыпьте оставшимися рублеными орехами.
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Теги:
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