Рулет с тыквой, орехами и мёдом: идеальный десерт к чаю

Автор: Мельник Анна

Этот рецепт — настоящий спасательный круг для тех, кто хочет приготовить ароматную осеннюю выпечку без долгой работы с тестом. Тонкий лаваш отлично заменяет классическую основу, а начинка из сочной тыквы, пряной корицы, хрустящих орехов и нежного мёда дарит невероятный вкус.

Ингредиенты:

Тыква — 700 г

Грецкие орехи — 100 г (+ немного для украшения)

Тонкий лаваш — 2 листа

Сахар — 60 г (по вкусу)

Мёд — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Молотая корица — 1 ч. л.

Приготовление: