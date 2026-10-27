Быстрая пицца на чиабатте: итальянский перекус за 15 минут

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

Если хочется сочной и ароматной пиццы, но нет времени замешивать тесто, чиабатта станет идеальной основой. Благодаря хрустящей корочке, моцарелле и салями эта выпечка получается не менее вкусной, чем традиционное итальянское блюдо.

Ингредиенты:

Чиабатта — 1 шт.

Моцарелла (для пиццы) — 120 г

Салями — 80 г

Томатный соус — 80 г

Твёрдый сыр — 50 г

Оливковое масло — 1 ч. л.

Итальянские травы — 1 щепотка

Свежий базилик — для украшения

Приготовление: