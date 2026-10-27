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Быстрая пицца на чиабатте: итальянский перекус за 15 минут

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна
Быстрая пицца на чиабатте: итальянский перекус за 15 минут
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Если хочется сочной и ароматной пиццы, но нет времени замешивать тесто, чиабатта станет идеальной основой. Благодаря хрустящей корочке, моцарелле и салями эта выпечка получается не менее вкусной, чем традиционное итальянское блюдо.

Ингредиенты:

  • Чиабатта — 1 шт.
  • Моцарелла (для пиццы) — 120 г
  • Салями — 80 г
  • Томатный соус — 80 г
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Оливковое масло — 1 ч. л.
  • Итальянские травы — 1 щепотка
  • Свежий базилик — для украшения

Приготовление:

  1. Разрежьте чиабатту вдоль на две равные половинки. Равномерно смажьте каждую часть томатным соусом.
  2. Нарежьте моцареллу тонкой соломкой или ломтиками и распределите поверх соуса. Натрите твёрдый сыр на средней тёрке и посыпьте им моцареллу.
  3. Разложите ломтики салями и приправьте всё щепоткой сушёных итальянских трав.
  4. Отправьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку на 10 минут, пока сыр полностью не расплавится, а края чиабатты не подрумянятся.
  5. Перед подачей сбрызните капли оливкового масла и украсьте листочками свежего базилика.
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Теги:
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