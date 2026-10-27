Быстрая пицца на чиабатте: итальянский перекус за 15 минут
Пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Если хочется сочной и ароматной пиццы, но нет времени замешивать тесто, чиабатта станет идеальной основой. Благодаря хрустящей корочке, моцарелле и салями эта выпечка получается не менее вкусной, чем традиционное итальянское блюдо.
Ингредиенты:
- Чиабатта — 1 шт.
- Моцарелла (для пиццы) — 120 г
- Салями — 80 г
- Томатный соус — 80 г
- Твёрдый сыр — 50 г
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Итальянские травы — 1 щепотка
- Свежий базилик — для украшения
Приготовление:
- Разрежьте чиабатту вдоль на две равные половинки. Равномерно смажьте каждую часть томатным соусом.
- Нарежьте моцареллу тонкой соломкой или ломтиками и распределите поверх соуса. Натрите твёрдый сыр на средней тёрке и посыпьте им моцареллу.
- Разложите ломтики салями и приправьте всё щепоткой сушёных итальянских трав.
- Отправьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку на 10 минут, пока сыр полностью не расплавится, а края чиабатты не подрумянятся.
- Перед подачей сбрызните капли оливкового масла и украсьте листочками свежего базилика.