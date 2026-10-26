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Ароматная выпечка с айвой и творогом: быстрый и простой рецепт

Автор: Мельник Анна
Ароматная выпечка с айвой и творогом: быстрый и простой рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот пирог с айвой и творогом готовится быстро и не требует сложных кулинарных навыков, а результат порадует идеальным балансом вкуса и мягкой текстурой.

Ингредиенты:

  • Айва — 3 шт.
  • Творог — 200 г
  • Мука — 100 г
  • Сахар — 75 г (25 г — для начинки, 50 г — в тесто)
  • Растительное масло — 50 мл (плюс немного для формы)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Сахарная пудра — по вкусу (для подачи)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Емкость для выпекания смажьте маслом и застелите дно пергаментной бумагой.
  2. Очистите айву от кожицы и сердцевины, нарежьте аккуратными дольками. Посыпьте 25 г сахара и отправьте в микроволновку на 5 минут, чтобы дольки стали мягче.
  3. Взбейте яйцо с оставшимся сахаром (50 г) до пышной светлой пены. Влейте растительное масло, добавьте творог и перемешайте. Всыпьте муку, соединенную с разрыхлителем и щепоткой соли, замесив однородное тесто.
  4. Переложите тесто в форму, разровняйте лопаткой, а сверху красиво выложите дольки айвы.
  5. Выпекайте 15–20 минут до аппетитной золотистой корочки.
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Теги:
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