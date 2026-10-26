Ароматная выпечка с айвой и творогом: быстрый и простой рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Этот пирог с айвой и творогом готовится быстро и не требует сложных кулинарных навыков, а результат порадует идеальным балансом вкуса и мягкой текстурой.
Ингредиенты:
- Айва — 3 шт.
- Творог — 200 г
- Мука — 100 г
- Сахар — 75 г (25 г — для начинки, 50 г — в тесто)
- Растительное масло — 50 мл (плюс немного для формы)
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Соль — 1 щепотка
- Сахарная пудра — по вкусу (для подачи)
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 °C. Емкость для выпекания смажьте маслом и застелите дно пергаментной бумагой.
- Очистите айву от кожицы и сердцевины, нарежьте аккуратными дольками. Посыпьте 25 г сахара и отправьте в микроволновку на 5 минут, чтобы дольки стали мягче.
- Взбейте яйцо с оставшимся сахаром (50 г) до пышной светлой пены. Влейте растительное масло, добавьте творог и перемешайте. Всыпьте муку, соединенную с разрыхлителем и щепоткой соли, замесив однородное тесто.
- Переложите тесто в форму, разровняйте лопаткой, а сверху красиво выложите дольки айвы.
- Выпекайте 15–20 минут до аппетитной золотистой корочки.