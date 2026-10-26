Ароматная выпечка с айвой и творогом: быстрый и простой рецепт

Автор: Мельник Анна

Этот пирог с айвой и творогом готовится быстро и не требует сложных кулинарных навыков, а результат порадует идеальным балансом вкуса и мягкой текстурой.

Ингредиенты:

Айва — 3 шт.

Творог — 200 г

Мука — 100 г

Сахар — 75 г (25 г — для начинки, 50 г — в тесто)

Растительное масло — 50 мл (плюс немного для формы)

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Сахарная пудра — по вкусу (для подачи)

Приготовление: