Рецепт выходного дня: намазка из тунца, креветок и свежей зелени

Автор: Мельник Анна

Эта закуска с выразительным вкусом морепродуктов и легкой цитрусовой свежестью отлично подходит для приготовления праздничных канапе, брускетт или лёгкого перекуса со свежим хрустящим багетом.

Ингредиенты:

Варёные очищенные креветки — 150 г

Консервированный тунец — 100 г

Творожный сыр — 200 г

Лук-шалот — 1 шт.

Лайм — ½ шт.

Свежая кинза — несколько веточек

Оливковое масло — 2 ст. л.

Кайенский перец — 2 щепотки

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления: