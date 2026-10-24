Рецепт выходного дня: намазка из тунца, креветок и свежей зелени
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Эта закуска с выразительным вкусом морепродуктов и легкой цитрусовой свежестью отлично подходит для приготовления праздничных канапе, брускетт или лёгкого перекуса со свежим хрустящим багетом.
Ингредиенты:
- Варёные очищенные креветки — 150 г
- Консервированный тунец — 100 г
- Творожный сыр — 200 г
- Лук-шалот — 1 шт.
- Лайм — ½ шт.
- Свежая кинза — несколько веточек
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Кайенский перец — 2 щепотки
- Соль и молотый чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте варёные креветки мелкими кусочками. Лук-шалот мелко порубите ножом или измельчите в блендере.
- Консервированный тунец размокните вилкой в отдельной емкости, а зелень кинзы мелко нашинкуйте.
- Выложите в миску творожный сыр, добавьте подготовленные креветки, тунец, лук и зелень. Полейте оливковым маслом и свежевыжатым соком лайма, приправьте солью, чёрным и кайенским перцем.
- Тщательно перемешайте массу до однородности и подавайте с тостами, крекерами или ломтиками подсушенного хлеба.