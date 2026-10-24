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Рецепт выходного дня: намазка из тунца, креветок и свежей зелени

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: намазка из тунца, креветок и свежей зелени
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Эта закуска с выразительным вкусом морепродуктов и легкой цитрусовой свежестью отлично подходит для приготовления праздничных канапе, брускетт или лёгкого перекуса со свежим хрустящим багетом.

Ингредиенты: 

  • Варёные очищенные креветки — 150 г
  • Консервированный тунец — 100 г
  • Творожный сыр — 200 г
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Лайм — ½ шт.
  • Свежая кинза — несколько веточек
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Кайенский перец — 2 щепотки
  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте варёные креветки мелкими кусочками. Лук-шалот мелко порубите ножом или измельчите в блендере.
  2. Консервированный тунец размокните вилкой в отдельной емкости, а зелень кинзы мелко нашинкуйте.
  3. Выложите в миску творожный сыр, добавьте подготовленные креветки, тунец, лук и зелень. Полейте оливковым маслом и свежевыжатым соком лайма, приправьте солью, чёрным и кайенским перцем.
  4. Тщательно перемешайте массу до однородности и подавайте с тостами, крекерами или ломтиками подсушенного хлеба.
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Теги:
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