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Гречневая запеканка с мясным фаршем под сырной корочкой: рецепт

Автор: Мельник Анна
Гречневая запеканка с мясным фаршем под сырной корочкой: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Это блюдо гармонично сочетает питательную гречневую основу, сочный фарш и свежие овощи под аппетитной золотистой корочкой из моцареллы.

Ингредиенты:

  • Мясной фарш — 200 г
  • Отварная гречка — 200 г
  • Цветная капуста — 100 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Моцарелла (или другой твёрдый сыр) — 100 г
  • Сушёный чеснок и соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нашинкуйте лук и соцветия цветной капусты. Морковь натрите на мелкой тёрке.
  2. В форме для запекания соедините мясной фарш, варёную гречку и измельчённые овощи.
  3. Добавьте к ингредиентам яйца, сметану, соль и сушёный чеснок. Тщательно всё перемешайте до однородности и разровняйте поверхность.
  4. Натрите моцареллу на крупной тёрке и равномерно покройте ей блюдо.
  5. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 35 минут. Первые 20 минут готовьте под фольгой, затем снимите её, чтобы сыр подрумянился.
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Теги:
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