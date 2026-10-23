Гречневая запеканка с мясным фаршем под сырной корочкой: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Это блюдо гармонично сочетает питательную гречневую основу, сочный фарш и свежие овощи под аппетитной золотистой корочкой из моцареллы.
Ингредиенты:
- Мясной фарш — 200 г
- Отварная гречка — 200 г
- Цветная капуста — 100 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Моцарелла (или другой твёрдый сыр) — 100 г
- Сушёный чеснок и соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нашинкуйте лук и соцветия цветной капусты. Морковь натрите на мелкой тёрке.
- В форме для запекания соедините мясной фарш, варёную гречку и измельчённые овощи.
- Добавьте к ингредиентам яйца, сметану, соль и сушёный чеснок. Тщательно всё перемешайте до однородности и разровняйте поверхность.
- Натрите моцареллу на крупной тёрке и равномерно покройте ей блюдо.
- Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 35 минут. Первые 20 минут готовьте под фольгой, затем снимите её, чтобы сыр подрумянился.