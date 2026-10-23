Гречневая запеканка с мясным фаршем под сырной корочкой: рецепт

Автор: Мельник Анна

Это блюдо гармонично сочетает питательную гречневую основу, сочный фарш и свежие овощи под аппетитной золотистой корочкой из моцареллы.

Ингредиенты:

Мясной фарш — 200 г

Отварная гречка — 200 г

Цветная капуста — 100 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Моцарелла (или другой твёрдый сыр) — 100 г

Сушёный чеснок и соль — по вкусу

Способ приготовления: