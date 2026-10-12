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Быстрая картофельная запеканка с помидорами: рецепт

Как приготовить сочную картофельную запеканку с томатами под сырной корочкой

Автор: Мельник Анна
Быстрая картофельная запеканка с помидорами: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Простая, сытная и невероятно аппетитная картофельная запеканка с сочными томатами и румяной сырной корочкой — отличный вариант для быстрого семейного ужина. Блюдо готовится из доступных ингредиентов, а выглядит так по-домашнему уютно!

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 шт.
  • Помидоры — 1–2 шт.
  • Твердый сыр — 50 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Приправа для картофеля — 1 ч. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками. Переложите в глубокую миску, посолите, поперчите, добавьте специи и тщательно перемешайте.
  2. В отдельной емкости взбейте яйца со сметаной и щепоткой соли до однородности. Залейте полученной смесью картофель, еще раз перемешайте и выложите в форму для запекания.
  3. Нарежьте томаты тонкими ломтиками и аккуратно разложите их сверху на картофель.
  4. Щедро посыпьте блюдо натертым сыром. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут — до мягкости картофеля и золотистой корочки.
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Теги:
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