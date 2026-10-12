Быстрая картофельная запеканка с помидорами: рецепт
Как приготовить сочную картофельную запеканку с томатами под сырной корочкой
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Простая, сытная и невероятно аппетитная картофельная запеканка с сочными томатами и румяной сырной корочкой — отличный вариант для быстрого семейного ужина. Блюдо готовится из доступных ингредиентов, а выглядит так по-домашнему уютно!
Ингредиенты:
- Картофель — 6 шт.
- Помидоры — 1–2 шт.
- Твердый сыр — 50 г
- Куриные яйца — 3 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Приправа для картофеля — 1 ч. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками. Переложите в глубокую миску, посолите, поперчите, добавьте специи и тщательно перемешайте.
- В отдельной емкости взбейте яйца со сметаной и щепоткой соли до однородности. Залейте полученной смесью картофель, еще раз перемешайте и выложите в форму для запекания.
- Нарежьте томаты тонкими ломтиками и аккуратно разложите их сверху на картофель.
- Щедро посыпьте блюдо натертым сыром. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут — до мягкости картофеля и золотистой корочки.