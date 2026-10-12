Быстрая картофельная запеканка с помидорами: рецепт

Как приготовить сочную картофельную запеканку с томатами под сырной корочкой

Автор: Мельник Анна

Простая, сытная и невероятно аппетитная картофельная запеканка с сочными томатами и румяной сырной корочкой — отличный вариант для быстрого семейного ужина. Блюдо готовится из доступных ингредиентов, а выглядит так по-домашнему уютно!

Ингредиенты:

Картофель — 6 шт.

Помидоры — 1–2 шт.

Твердый сыр — 50 г

Куриные яйца — 3 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Приправа для картофеля — 1 ч. л.

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление: