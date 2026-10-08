Осенний хит: простой и невероятно ароматный рецепт классического тыквенного пирога

Автор: Сайко Леся

Осень невозможно представить без уютных вечеров, горячего чая и выпечки с ароматом пряностей. Тыква — настоящая королева этого сезона, и лучший способ раскрыть ее нежный вкус — приготовить классический американский тыквенный пирог (Pumpkin Pie).

Этот десерт покоряет своей шелковистой текстурой, напоминающей нежный крем, и потрясающим сочетанием специй. Благодаря простоте приготовления он станет вашим любимым рецептом для осенних посиделок.

Ингредиенты

Для песочной основы:

Пшеничная мука — 200 г

Сливочное масло (охлажденное) — 100 г

Сахар — 1 ст. ложка

Щепотка соли

Ледяная вода — 3–5 ст. ложек

Для нежной начинки:

Тыквенное пюре — 500 г

Сгущенное молоко (или сливки 33% вместе с сахаром) — 380 г (одна банка)

Куриные яйца — 2 шт.

Молотая корица — 1 ч. ложка

Молотый имбирь — 0,5 ч. ложки

Молотый мускатный орех — 0,5 ч. ложки

Щепотка соли

Пошаговый процесс приготовления

1. Готовим основу (тесто)

В чашу блендера или на рабочую поверхность насыпьте муку, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро разотрите в крошку. Постепенно добавляйте ледяную воду и замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30–40 минут.

2. Формируем основу пирога

Раскатайте охлажденное тесто на присыпанной мукой поверхности и выложите в форму для выпекания (диаметром 22–24 см), сформировав невысокие бортики. Наколотите дно вилкой в нескольких местах. Застелите тесто пергаментом, насыпьте сверху груз (сухую фасоль или горох) и выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 15 минут. Снимите груз и выпекайте еще 5 минут до легкого золотистого цвета.

3. Делаем тыквенное пюре

Если у вас нет готового пюре, нарежьте тыкву кусочками, запеките в духовке до мягкости (около 30 минут) и взбейте блендером до однородной кремовой консистенции. Лишнюю жидкость желательно сцедить через сито.

4. Смешиваем начинку

В глубокой миске взбейте яйца, добавьте тыквенное пюре, сгущенное молоко и все специи (корицу, имбирь, мускатный орех и соль). Хорошо перемешайте венчиком до получения гладкой жидкой смеси.

5. Выпекание

Влейте тыквенную начинку в подготовленную песочную основу. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 175°C, на 45–55 минут. Начинка должна «схватиться» по краям, но в центре может слегка подрагивать — она застынет окончательно, когда остынет.

Советы для идеального результата