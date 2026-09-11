Быстрая овощная намазка из печёных овощей: рецепт

Автор: Мельник Анна

Эта лёгкая намазка на основе баклажанов, сладкого перца и томатов черри получается невероятно сочной и шелковистой. Она станет отличным дополнением к поджаренному багету, крекерам или основанием для сытных сэндвичей.

Ингредиенты:

Крупный баклажан — 1 шт.

Крупный болгарский перец — 2 шт.

Фиолетовая луковица — 1 шт.

Помидоры черри — 200 г

Чеснок — 6 зубчиков

Оливковое масло — 80 мл

Соль — по вкусу

Способ приготовления: