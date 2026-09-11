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Быстрая овощная намазка из печёных овощей: рецепт

Автор: Мельник Анна
Быстрая овощная намазка из печёных овощей: рецепт
Быстрая овощная намазка из печёных овощей. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Эта лёгкая намазка на основе баклажанов, сладкого перца и томатов черри получается невероятно сочной и шелковистой. Она станет отличным дополнением к поджаренному багету, крекерам или основанием для сытных сэндвичей.

Ингредиенты:

  • Крупный баклажан — 1 шт.
  • Крупный болгарский перец — 2 шт.
  • Фиолетовая луковица — 1 шт.
  • Помидоры черри — 200 г
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Оливковое масло — 80 мл
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте баклажаны, болгарский перец и фиолетовый лук кубиками одинакового размера. Выложите их на противень вместе с целыми томатами черри и неочищенными зубчиками чеснока. Сбрызните оливковым маслом и приправьте солью.
  2. Отправьте противень в предварительно разогретую до 220 °C духовку примерно на 20 минут. Овощи должны стать мягкими и слегка подрумяниться по краям.
  3. Освободите запечённый чеснок от шелухи. Переложите все овощи вместе с выделившимся соком и маслом в чашу блендера. Взбейте до состояния гладкого, однородного пюре.
  4. Для пикантного средиземноморского акцента перед измельчением добавьте к овощам щепотку сушёного орегано, пару веточек свежего базилика или немного сыра фета.
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Теги:
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