Быстрая овощная намазка из печёных овощей: рецепт
Быстрая овощная намазка из печёных овощей. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Эта лёгкая намазка на основе баклажанов, сладкого перца и томатов черри получается невероятно сочной и шелковистой. Она станет отличным дополнением к поджаренному багету, крекерам или основанием для сытных сэндвичей.
Ингредиенты:
- Крупный баклажан — 1 шт.
- Крупный болгарский перец — 2 шт.
- Фиолетовая луковица — 1 шт.
- Помидоры черри — 200 г
- Чеснок — 6 зубчиков
- Оливковое масло — 80 мл
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте баклажаны, болгарский перец и фиолетовый лук кубиками одинакового размера. Выложите их на противень вместе с целыми томатами черри и неочищенными зубчиками чеснока. Сбрызните оливковым маслом и приправьте солью.
- Отправьте противень в предварительно разогретую до 220 °C духовку примерно на 20 минут. Овощи должны стать мягкими и слегка подрумяниться по краям.
- Освободите запечённый чеснок от шелухи. Переложите все овощи вместе с выделившимся соком и маслом в чашу блендера. Взбейте до состояния гладкого, однородного пюре.
- Для пикантного средиземноморского акцента перед измельчением добавьте к овощам щепотку сушёного орегано, пару веточек свежего базилика или немного сыра фета.