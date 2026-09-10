Мясная запеканка с баклажанами и сыром: сытный ужин для всей семьи

Автор: Мельник Анна

Это сытное и невероятно ароматное блюдо объединяет в себе всё лучшее от сочного мяса и запечённых овощей. Благодаря предварительному маринованию свинина получается мягкой и нежной, а баклажаны и свежие помидоры пропитываются мясными соками. Золотистая сырная корочка завершает композицию, превращая запеканку в идеальный сытный ужин.

Ингредиенты:

Свинина (мякоть) — 600 г

Баклажаны — 3 шт.

Спелые помидоры — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Томатная паста — 3 ч. л.

Вода — 150 мл

Растительное масло — 1 ст. л.

Свежая зелень, соль, чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления: