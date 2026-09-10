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Мясная запеканка с баклажанами и сыром: сытный ужин для всей семьи

Автор: Мельник Анна
Мясная запеканка с баклажанами и сыром: сытный ужин для всей семьи
Мясная запеканка с баклажанами и сыром. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Это сытное и невероятно ароматное блюдо объединяет в себе всё лучшее от сочного мяса и запечённых овощей. Благодаря предварительному маринованию свинина получается мягкой и нежной, а баклажаны и свежие помидоры пропитываются мясными соками. Золотистая сырная корочка завершает композицию, превращая запеканку в идеальный сытный ужин.

Ингредиенты:

  • Свинина (мякоть) — 600 г
  • Баклажаны — 3 шт.
  • Спелые помидоры — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Томатная паста — 3 ч. л.
  • Вода — 150 мл
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Свежая зелень, соль, чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте свинину небольшими кусочками, а лук — полукольцами. Мелко порубите чеснок и зелень. Разведите томатную пасту в воде, залейте мясо с овощами, посолите, поперчите, перемешайте и отправьте в холодильник на 1 час.
  2. Нарежьте баклажаны кружочками, щедро посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла возможная горечь. Затем промойте холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
  3. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите слоями: половину баклажанов, маринованное мясо с соусом, оставшиеся баклажаны и нарезанные кружочками помидоры. Плотно накройте форму фольгой.
  4. Отправьте блюдо в разогретую до 200 °C духовку на 1 час 20 минут. За 10–15 минут до окончания аккуратно снимите фольгу, посыпьте запеканку натёртым сыром и верните в духовку до образования румяной корочки.
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Теги:
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