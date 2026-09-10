Мясная запеканка с баклажанами и сыром: сытный ужин для всей семьи
Мясная запеканка с баклажанами и сыром. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Это сытное и невероятно ароматное блюдо объединяет в себе всё лучшее от сочного мяса и запечённых овощей. Благодаря предварительному маринованию свинина получается мягкой и нежной, а баклажаны и свежие помидоры пропитываются мясными соками. Золотистая сырная корочка завершает композицию, превращая запеканку в идеальный сытный ужин.
Ингредиенты:
- Свинина (мякоть) — 600 г
- Баклажаны — 3 шт.
- Спелые помидоры — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Томатная паста — 3 ч. л.
- Вода — 150 мл
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Свежая зелень, соль, чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте свинину небольшими кусочками, а лук — полукольцами. Мелко порубите чеснок и зелень. Разведите томатную пасту в воде, залейте мясо с овощами, посолите, поперчите, перемешайте и отправьте в холодильник на 1 час.
- Нарежьте баклажаны кружочками, щедро посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла возможная горечь. Затем промойте холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите слоями: половину баклажанов, маринованное мясо с соусом, оставшиеся баклажаны и нарезанные кружочками помидоры. Плотно накройте форму фольгой.
- Отправьте блюдо в разогретую до 200 °C духовку на 1 час 20 минут. За 10–15 минут до окончания аккуратно снимите фольгу, посыпьте запеканку натёртым сыром и верните в духовку до образования румяной корочки.