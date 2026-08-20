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Хрустящий салат из баклажанов с томатами и творожным сыром: рецепт

Автор: Сайко Леся
Хрустящий салат из баклажанов с томатами и творожным сыром: рецепт
Хрустящий салат из баклажанов с томатами и творожным сыром: рецепт, АI

Этот хрустящий салат из баклажанов в азиатском стиле завоевал популярность благодаря сочетанию горячих, обжаренных в крахмале овощей, сочных томатов и соуса.

Ингредиенты (на 2–3 порции)

  • Баклажаны — 2 шт. (средние)
  • Помидоры (или томаты черри) — 2–3 шт.
  • Кукурузный крахмал — 2–3 ст. л.
  • Творожный сыр или фета — 80–100 г
  • Свежая кинза или петрушка — небольшое пучок
  • Семена кунжута — 1 ч. л.
  • Растительное масло — для обжаривания (примерно 100 мл)

Ингредиенты для заправки

  • Кисло-сладкий соус чили (тайский) — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Оливковое или кунжутное масло — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик (измельчить)
  • Сок лимона — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка баклажанов: Нарежьте баклажаны крупными кубиками (примерно $3 \times 3$ см). Посолите и оставьте на 10 минут, затем слегка отжмите выделившийся сок.
  2. Панировка: Переложите баклажаны в глубокую миску, добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек полностью покрылся ровным слоем.
  3. Обжарка: Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте баклажаны небольшими порциями на среднем огне до образования золотистой хрустящей корочки (около 4–6 минут). Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
  4. Сборка: В салатник нарезка томатов идет крупными дольками. Добавьте обжаренные баклажаны и мелко нарезанную зелень.
  5. Заправка: В отдельной емкости смешайте тайский соус чили, соевый соус, оливковое масло, чеснок и лимонный сок. Полейте смесью салат и аккуратно перемешайте.
  6. Подача: Сверху выложите небольшие кусочки творожного сыра и посыпьте обжаренным кунжутом.

Секрет успеха: Подавайте салат сразу после приготовления, пока баклажаны остаются теплыми и хрустящими.

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Теги:
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