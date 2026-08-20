Автор: Сайко Леся

Хрустящий салат из баклажанов с томатами и творожным сыром: рецепт, АI

Этот хрустящий салат из баклажанов в азиатском стиле завоевал популярность благодаря сочетанию горячих, обжаренных в крахмале овощей, сочных томатов и соуса.

Ингредиенты (на 2–3 порции)

Баклажаны — 2 шт. (средние)

Помидоры (или томаты черри) — 2–3 шт.

Кукурузный крахмал — 2–3 ст. л.

Творожный сыр или фета — 80–100 г

Свежая кинза или петрушка — небольшое пучок

Семена кунжута — 1 ч. л.

Растительное масло — для обжаривания (примерно 100 мл)

Ингредиенты для заправки

Кисло-сладкий соус чили (тайский) — 2 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Оливковое или кунжутное масло — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик (измельчить)

Сок лимона — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовка баклажанов: Нарежьте баклажаны крупными кубиками (примерно $3 \times 3$ см). Посолите и оставьте на 10 минут, затем слегка отжмите выделившийся сок. Панировка: Переложите баклажаны в глубокую миску, добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек полностью покрылся ровным слоем. Обжарка: Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте баклажаны небольшими порциями на среднем огне до образования золотистой хрустящей корочки (около 4–6 минут). Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Сборка: В салатник нарезка томатов идет крупными дольками. Добавьте обжаренные баклажаны и мелко нарезанную зелень. Заправка: В отдельной емкости смешайте тайский соус чили, соевый соус, оливковое масло, чеснок и лимонный сок. Полейте смесью салат и аккуратно перемешайте. Подача: Сверху выложите небольшие кусочки творожного сыра и посыпьте обжаренным кунжутом.

Секрет успеха: Подавайте салат сразу после приготовления, пока баклажаны остаются теплыми и хрустящими.