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Абрикосовый джем без сахара: чистый вкус лета в одной баночке

Этот джем отлично подходит к утренним тостам, кашам, творогу, блинчикам или как начинка для ПП-выпечки.

Автор: Сайко Леся
Абрикосовый джем без сахара: чистый вкус лета в одной баночке
Абрикосовый джем без сахара: чистый вкус лета в одной баночке
pixabay.com

Классическое варенье часто перегружено сахаром, из-за чего натуральный вкус и лёгкая кислинка абрикосов теряются. Джем без добавления сахара — отличная альтернатива для тех, кто придерживается правильного питания, следит за уровнем глюкозы или просто хочет сохранить максимум пользы свежих фруктов.

Ингредиенты и пропорции:

  • Спелые абрикосы: 1 кг (выбирайте мягкие, ароматные плоды)
  • Вода: 50–70 мл (чтобы плоды не пригорели в первые минуты)
  • Натуральный загуститель (по желанию):
    Агар-агар: 1 ч. л. (дает плотную желейную текстуру)
    Или пектин: 10 г (для более мягкой консистенции)
  • Подсластитель (по вкусу): стевия, эритрит или подсластитель на основе мокфрута (если абрикосы недостаточно сладкие сами по себе)
  • Лимонный сок: 1 ст. л. (подчеркивает цвет и выступает естественным консервантом)

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Подготовка фруктов. Тщательно промойте абрикосы, обсушите их, разделите на половинки и удалите косточки.
  2. Размягчение. Выложите плоды в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте на средний огонь, накройте крышкой и томите 10–12 минут, пока абрикосы не станут мягкими.
  3. Измельчение. Снимите кастрюлю с огня. Если вам нравится текстура с кусочками, слегка размните фрукты толкушкой. Для идеально гладкого джема взбейте массу погружным блендером.
  4. Загустение. Если используете агар-агар, разведёте его в 2 ст. л. холодной воды, влейте в пюре, перемешайте, доведите до кипения и проварите 2–3 минуты на медленном огне. Если используете пектин, смешайте его с небольшим количеством подсластителя, всыпьте в горячее пюре, помешивая, и проварите 1–2 минуты.
  5. Финальный штрих. Попробуйте джем на вкус. При необходимости добавьте термостабильный подсластитель и тщательно перемешайте.

Секреты хранения и подачи:

Разлейте горячий джем по стерилизованным баночкам и плотно закройте крышками. Так как в рецепте нет сахара (главного консерванта), хранить открытый джем следует строго в холодильнике до 2–3 недель. Для длительного хранения закрытые банки рекомендуется дополнительно стерилизовать на водяной бане около 10 минут.

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Теги:
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