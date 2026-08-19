Абрикосовый джем без сахара: чистый вкус лета в одной баночке
Этот джем отлично подходит к утренним тостам, кашам, творогу, блинчикам или как начинка для ПП-выпечки.
Абрикосовый джем без сахара: чистый вкус лета в одной баночке
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Классическое варенье часто перегружено сахаром, из-за чего натуральный вкус и лёгкая кислинка абрикосов теряются. Джем без добавления сахара — отличная альтернатива для тех, кто придерживается правильного питания, следит за уровнем глюкозы или просто хочет сохранить максимум пользы свежих фруктов.
Ингредиенты и пропорции:
- Спелые абрикосы: 1 кг (выбирайте мягкие, ароматные плоды)
- Вода: 50–70 мл (чтобы плоды не пригорели в первые минуты)
- Натуральный загуститель (по желанию):
Агар-агар: 1 ч. л. (дает плотную желейную текстуру)
Или пектин: 10 г (для более мягкой консистенции)
- Подсластитель (по вкусу): стевия, эритрит или подсластитель на основе мокфрута (если абрикосы недостаточно сладкие сами по себе)
- Лимонный сок: 1 ст. л. (подчеркивает цвет и выступает естественным консервантом)
Пошаговый рецепт приготовления:
- Подготовка фруктов. Тщательно промойте абрикосы, обсушите их, разделите на половинки и удалите косточки.
- Размягчение. Выложите плоды в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте на средний огонь, накройте крышкой и томите 10–12 минут, пока абрикосы не станут мягкими.
- Измельчение. Снимите кастрюлю с огня. Если вам нравится текстура с кусочками, слегка размните фрукты толкушкой. Для идеально гладкого джема взбейте массу погружным блендером.
- Загустение. Если используете агар-агар, разведёте его в 2 ст. л. холодной воды, влейте в пюре, перемешайте, доведите до кипения и проварите 2–3 минуты на медленном огне. Если используете пектин, смешайте его с небольшим количеством подсластителя, всыпьте в горячее пюре, помешивая, и проварите 1–2 минуты.
- Финальный штрих. Попробуйте джем на вкус. При необходимости добавьте термостабильный подсластитель и тщательно перемешайте.
Секреты хранения и подачи:
Разлейте горячий джем по стерилизованным баночкам и плотно закройте крышками. Так как в рецепте нет сахара (главного консерванта), хранить открытый джем следует строго в холодильнике до 2–3 недель. Для длительного хранения закрытые банки рекомендуется дополнительно стерилизовать на водяной бане около 10 минут.