Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо

Яркий вкус и максимум пользы

Автор: Мельник Анна

Летний салат с креветками и авокадо. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот салат — настоящее воплощение свежести и баланса. Хрустящие огурцы, сочные томаты и сладкий болгарский перец идеально сочетаются с нежной текстурой авокадо, а главным акцентом блюда становятся быстро обжаренные креветки. Благодаря простой заправке с легкой кислинкой винного уксуса, вкус каждого ингредиента раскрывается максимально ярко.

Что понадобится:

Мелкие креветки: 300–350 г

Свежие помидоры: 2 шт. (средние)

Огурцы: 2 шт. (средние)

Болгарский перец: 1 шт.

Авокадо: 1 шт.

Оливковое масло: 3–4 ст. л.

Белый винный уксус: 2 ч. л.

Сахар: ½ ч. л.

Петрушка: несколько веточек

Соль и молотый черный перец: по вкусу

Пошаговое приготовление: