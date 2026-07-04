Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо
Яркий вкус и максимум пользы
Летний салат с креветками и авокадо. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Этот салат — настоящее воплощение свежести и баланса. Хрустящие огурцы, сочные томаты и сладкий болгарский перец идеально сочетаются с нежной текстурой авокадо, а главным акцентом блюда становятся быстро обжаренные креветки. Благодаря простой заправке с легкой кислинкой винного уксуса, вкус каждого ингредиента раскрывается максимально ярко.
Что понадобится:
- Мелкие креветки: 300–350 г
- Свежие помидоры: 2 шт. (средние)
- Огурцы: 2 шт. (средние)
- Болгарский перец: 1 шт.
- Авокадо: 1 шт.
- Оливковое масло: 3–4 ст. л.
- Белый винный уксус: 2 ч. л.
- Сахар: ½ ч. л.
- Петрушка: несколько веточек
- Соль и молотый черный перец: по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очищенные креветки слегка посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте на сковороде 1 столовую ложку оливкового масла, выложите креветки и обжарьте их со всех сторон до аппетитной золотистой корочки. После этого переложите их на тарелку и дайте полностью остыть.
- Вымойте овощи и зелень. Помидоры, огурцы, болгарский перец и мякоть авокадо нарежьте одинаковыми аккуратными кубиками средней величины. Петрушку мелко порубите ножом.
- В глубоком салатнике соедините измельченные овощи, авокадо, зелень и остывшие креветки. Добавьте оставшееся оливковое масло, белый винный уксус и сахар, посолите по вкусу. Аккуратно перемешайте салат, чтобы не повредить кусочки авокадо, и сразу подавайте к столу.