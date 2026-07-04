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Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо

Яркий вкус и максимум пользы

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо
Летний салат с креветками и авокадо. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот салат — настоящее воплощение свежести и баланса. Хрустящие огурцы, сочные томаты и сладкий болгарский перец идеально сочетаются с нежной текстурой авокадо, а главным акцентом блюда становятся быстро обжаренные креветки. Благодаря простой заправке с легкой кислинкой винного уксуса, вкус каждого ингредиента раскрывается максимально ярко. 

Что понадобится:

  • Мелкие креветки: 300–350 г
  • Свежие помидоры: 2 шт. (средние)
  • Огурцы: 2 шт. (средние)
  • Болгарский перец: 1 шт.
  • Авокадо: 1 шт.
  • Оливковое масло: 3–4 ст. л.
  • Белый винный уксус: 2 ч. л.
  • Сахар: ½ ч. л.
  • Петрушка: несколько веточек
  • Соль и молотый черный перец: по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Очищенные креветки слегка посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте на сковороде 1 столовую ложку оливкового масла, выложите креветки и обжарьте их со всех сторон до аппетитной золотистой корочки. После этого переложите их на тарелку и дайте полностью остыть.
  2. Вымойте овощи и зелень. Помидоры, огурцы, болгарский перец и мякоть авокадо нарежьте одинаковыми аккуратными кубиками средней величины. Петрушку мелко порубите ножом.
  3. В глубоком салатнике соедините измельченные овощи, авокадо, зелень и остывшие креветки. Добавьте оставшееся оливковое масло, белый винный уксус и сахар, посолите по вкусу. Аккуратно перемешайте салат, чтобы не повредить кусочки авокадо, и сразу подавайте к столу.
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Теги:
рецепты

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