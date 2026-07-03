Домашний пирог с малиной на творожном тесте: идеальный летний десерт
Простой рецепт пирога с малиной и нежным кремом
Домашний пирог с малиной на творожном тесте. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Если вы ищете безупречный летний десерт, этот пирог покорит вас с первого кусочка. Его секрет — в тонкой, мягкой основе из творожного теста и обильной ягодной начинке, которая утопает в бархатистой сметанной заливке. По текстуре десерт напоминает изысканный суфлейный торт или легкий чизкейк, но готовится при этом из самых простых и доступных ингредиентов.
Что понадобится:
Для творожной основы:
- Творог: 80 г
- Мука: 140 г
- Молоко: 40 мл
- Растительное масло: 45 мл
- Сахар: 30 г
- Разрыхлитель: ½ ч. л.
- Сливочное масло: 1 ч. л. (для смазывания формы)
Для начинки и заливки:
- Свежая малина: 250 г
- Сметана: 300 г
- Яйца: 2 шт.
- Сахар: 50 г
- Кукурузный крахмал: 1 ст. л.
Пошаговое приготовление:
- В глубокой миске соедините творог, молоко и 30 г сахара, тщательно взбейте массу блендером или миксером. Влейте растительное масло и поработайте миксером еще пару минут. Просейте к жидким ингредиентам муку с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто.
- Раскатайте тесто в тонкий круг. Переложите его в круглую форму для выпечки, предварительно смазав ее кусочком сливочного масла. Сформируйте аккуратные бортики.
- Ровным слоем выложите на тесто ягоды малины. В отдельной емкости взбейте сметану с яйцами и оставшимися 50 г сахара, в самом конце вмешайте кукурузный крахмал (он нужен для стабилизации крема). Аккуратно вылейте получившуюся жидкую смесь поверх ягод.
- Отправьте пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку. Выпекайте примерно 45 минут, пока заливка не схватится.
- Перед подачей обязательно дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, а затем уберите его в холодильник на 1–2 часа. Сметанный крем стабилизируется, станет плотным, прохладным и невероятно вкусным.