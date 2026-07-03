АфишаАфиша
Русский Українська

Домашний пирог с малиной на творожном тесте: идеальный летний десерт

Простой рецепт пирога с малиной и нежным кремом

Автор: Мельник Анна
Домашний пирог с малиной на творожном тесте: идеальный летний десерт
Домашний пирог с малиной на творожном тесте. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Если вы ищете безупречный летний десерт, этот пирог покорит вас с первого кусочка. Его секрет — в тонкой, мягкой основе из творожного теста и обильной ягодной начинке, которая утопает в бархатистой сметанной заливке. По текстуре десерт напоминает изысканный суфлейный торт или легкий чизкейк, но готовится при этом из самых простых и доступных ингредиентов.

Что понадобится:

Для творожной основы:

  • Творог: 80 г
  • Мука: 140 г
  • Молоко: 40 мл
  • Растительное масло: 45 мл
  • Сахар: 30 г
  • Разрыхлитель: ½ ч. л.
  • Сливочное масло: 1 ч. л. (для смазывания формы)

Для начинки и заливки:

  • Свежая малина: 250 г
  • Сметана: 300 г
  • Яйца: 2 шт.
  • Сахар: 50 г
  • Кукурузный крахмал: 1 ст. л.

Пошаговое приготовление:

  1. В глубокой миске соедините творог, молоко и 30 г сахара, тщательно взбейте массу блендером или миксером. Влейте растительное масло и поработайте миксером еще пару минут. Просейте к жидким ингредиентам муку с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто.
  2. Раскатайте тесто в тонкий круг. Переложите его в круглую форму для выпечки, предварительно смазав ее кусочком сливочного масла. Сформируйте аккуратные бортики.
  3. Ровным слоем выложите на тесто ягоды малины. В отдельной емкости взбейте сметану с яйцами и оставшимися 50 г сахара, в самом конце вмешайте кукурузный крахмал (он нужен для стабилизации крема). Аккуратно вылейте получившуюся жидкую смесь поверх ягод.
  4. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку. Выпекайте примерно 45 минут, пока заливка не схватится.
  5. Перед подачей обязательно дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, а затем уберите его в холодильник на 1–2 часа. Сметанный крем стабилизируется, станет плотным, прохладным и невероятно вкусным.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо
Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо
Фиолетовый заряд бодрости: яркий смородиновый смузи за 5 минут
Фиолетовый заряд бодрости: яркий смородиновый смузи за 5 минут
Кисло-сладкий соус из красной смородины: быстрый рецепт изысканной заправки
Кисло-сладкий соус из красной смородины: быстрый рецепт изысканной заправки
Кабачки с сыром и чесноком в духовке: нежная закуска за 20 минут
Кабачки с сыром и чесноком в духовке: нежная закуска за 20 минут
Рецепт веганского мороженого с персиками и базиликом
Рецепт веганского мороженого с персиками и базиликом
Домашнее абрикосовое варенье с лимоном: рецепт на зиму
Домашнее абрикосовое варенье с лимоном: рецепт на зиму

Личность дня

«Мисс Вселенная Украина-2026»: названо имя победительницы конкурса

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK