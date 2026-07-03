Домашний пирог с малиной на творожном тесте: идеальный летний десерт

Простой рецепт пирога с малиной и нежным кремом

Автор: Мельник Анна

Если вы ищете безупречный летний десерт, этот пирог покорит вас с первого кусочка. Его секрет — в тонкой, мягкой основе из творожного теста и обильной ягодной начинке, которая утопает в бархатистой сметанной заливке. По текстуре десерт напоминает изысканный суфлейный торт или легкий чизкейк, но готовится при этом из самых простых и доступных ингредиентов.

Что понадобится:

Для творожной основы:

Творог: 80 г

Мука: 140 г

Молоко: 40 мл

Растительное масло: 45 мл

Сахар: 30 г

Разрыхлитель: ½ ч. л.

Сливочное масло: 1 ч. л. (для смазывания формы)

Для начинки и заливки:

Свежая малина: 250 г

Сметана: 300 г

Яйца: 2 шт.

Сахар: 50 г

Кукурузный крахмал: 1 ст. л.

Пошаговое приготовление: