Фиолетовый заряд бодрости: яркий смородиновый смузи за 5 минут

Автор: Сайко Леся

Лето в бокале или витаминный взрыв посреди зимы? Смородиновый смузи — это идеальный способ получить ударную дозу антиоксидантов, витамина C и просто насладиться освежающим, слегка терпким вкусом.

Этот напиток отлично подходит для быстрого завтрака, легкого перекуса после тренировки или полезного десерта, который не навредит фигуре. Кроме того, для его приготовления в равной степени хороша как свежая, так и замороженная ягода.

В чем польза смородинового смузи?

Черная и красная смородина — настоящие суперфуды наших широт. Вот лишь несколько причин добавить этот смузи в свой рацион:

Рекордсмен по витамину C: Всего одна порция смузи может перекрыть суточную норму этого витамина, необходимого для иммунитета и сияния кожи.

Всего одна порция смузи может перекрыть суточную норму этого витамина, необходимого для иммунитета и сияния кожи. Мощный детокс: Антиоксиданты (антоцианы), которые придают ягоде темный цвет, защищают клетки от стресса и продлевают молодость.

Антиоксиданты (антоцианы), которые придают ягоде темный цвет, защищают клетки от стресса и продлевают молодость. Легкость для желудка: Клетчатка улучшает пищеварение, а низкий гликемический индекс ягод не вызывает резких скачков сахара в крови.

Классический рецепт: Смородина, банан и йогурт

Банан в этом рецепте отвечает за кремовую текстуру и естественную сладость, уравновешивая кислинку смородины. Йогурт делает напиток сытным и нежным.

Ингредиенты (на 2 порции):

Смородина (черная или микс с красной): 1 стакан (свежая или замороженная)

1 стакан (свежая или замороженная) Банан: 1 шт. (спелый или слегка замороженный для густоты)

1 шт. (спелый или слегка замороженный для густоты) Натуральный йогурт (или кефир): 200 мл

200 мл Вода или растительное молоко: 50–100 мл (если смузи покажется слишком густым)

50–100 мл (если смузи покажется слишком густым) Мёд или сироп топинамбура: 1 ч. л. (по желанию, если любите послаще)

1 ч. л. (по желанию, если любите послаще) Листики мяты: для украшения

Пошаговое приготовление:

Подготовка ягод: Если вы используете свежую смородину, промойте её и удалите веточки. Замороженную ягоду размораживать не нужно — так смузи получится приятно прохладным и будет похож на сорбет. Нарезка: Очистите банан и нарежьте его кружочками. Смешивание: Отправьте в чашу блендера ягоды и банан. Залейте йогуртом. Взбивание: Включите блендер на высокую скорость и взбивайте массу примерно 1–2 минуты. Консистенция должна стать абсолютно однородной, без крупных кусочков кожуры. Регулировка густоты: Если напиток вышел слишком плотным, добавьте немного воды или молока и пробейте блендером еще раз.

Маленький секрет: Если вы хотите получить максимально гладкую текстуру без мелких смородиновых косточек, готовый смузи можно дополнительно протереть через среднее сито. Но помните: именно в косточках и кожуре содержится больше всего полезной клетчатки!

Как правильно подавать?

Перелейте готовый смузи в высокий прозрачный стакан или специальную баночку с трубочкой. Украсьте сверху парой целых ягод смородины, листиком ароматной мяты или щепоткой кокосовой стружки.

Пить смузи лучше сразу после приготовления, пока витамины не начали разрушаться от контакта с воздухом, а сам напиток сохраняет свою идеальную прохладу и текстуру. Приятного аппетита!