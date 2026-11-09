Вы всю жизнь делали это неправильно: когда на самом деле нужно класть картошку в воду

Почему картофель разваливается? Исправляем главные кулинарные ошибки

Автор: Мельник Анна

Приготовление картофеля кажется элементарным процессом, но именно здесь многие допускают ошибки, превращающие идеальный гарнир в водянистую кашу. Как пишет City Magazine, секрет идеальной текстуры кроется не в сорте овоща, а в соблюдении простых законов кулинарной физики.

Золотые правила идеального картофеля