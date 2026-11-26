Домашний рулет из куриного фарша: пошаговый рецепт
Как приготовить вкусный куриный рулет
Домашний рулет из куриного фарша: пошаговый рецепт
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Этот домашний рулет из куриного фарша — настоящая находка для тех, кто ценит уютные семейные ужины. Благодаря сочетанию молока и панировочных сухарей блюдо получается невероятно нежным и сочным, а глазурь из кетчупа придает ему аппетитный вид и легкую пикантность.
Вам понадобятся:
- Куриный фарш: 900 г
- Лук репчатый: 1 крупная шт.
- Кетчуп: 250 г
- Молоко: 240 мл
- Панировочные сухари: 110 г
- Яйца: 3 шт.
- Майонез: 1 ст. л.
- Специи: соль (1 ст. л. без горки), черный перец (1 ч. л.), сушеный чеснок (0,5 ч. л.)
Способ приготовления:
- Луковицу натрите на мелкой терке — так она отдаст весь сок и сделает текстуру однородной. В глубокой емкости соедините куриный фарш с луковой кашицей, майонезом, сухарями, молоком и яйцами.
- Всыпьте соль, молотый перец и чеснок. Тщательно вымесите массу до полной однородности, чтобы специи распределились равномерно.
- Подготовьте форму для кекса (оптимально 32 × 13 см), слегка смазав её маслом. Переложите мясную смесь в форму и аккуратно разровняйте поверхность ложкой.
- Щедро покройте верх будущего рулета слоем кетчупа. В процессе запекания он превратится в пикантную глянцевую корочку.
- Отправьте блюдо в разогретую до 190°C духовку. Через 40–50 минут, когда рулет станет плотным и ароматным, его можно доставать.