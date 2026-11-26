Как приготовить вкусный куриный рулет

Автор: Мельник Анна

Этот домашний рулет из куриного фарша — настоящая находка для тех, кто ценит уютные семейные ужины. Благодаря сочетанию молока и панировочных сухарей блюдо получается невероятно нежным и сочным, а глазурь из кетчупа придает ему аппетитный вид и легкую пикантность.

Вам понадобятся:

Куриный фарш: 900 г

900 г Лук репчатый: 1 крупная шт.

1 крупная шт. Кетчуп: 250 г

250 г Молоко: 240 мл

240 мл Панировочные сухари: 110 г

110 г Яйца: 3 шт.

3 шт. Майонез: 1 ст. л.

1 ст. л. Специи: соль (1 ст. л. без горки), черный перец (1 ч. л.), сушеный чеснок (0,5 ч. л.)

Способ приготовления: