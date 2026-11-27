Блогерша рассекретила свою настоящую роль в группе

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская блогерша Симбочка заявила, что прекратила сотрудничество с группой Kalush Orchestra спустя год после присоединения к коллективу. В интервью Василию Тимошенко звезда сети рассказала, в чем заключалась ее реальная роль на сцене и почему она решила уйти.

По словам блогерши, ее участие в проекте началось летом 2025 года после совместного мероприятия, где Олег Псюк предложил ей станцевать на сцене с КилимМеном, а впоследствии позвал поехать с коллективом в тур. Как призналась Симбочка, идею привлечь ее к выступлениям придумал сам лидер группы, чтобы за счет медийности блогерши поднять продажи билетов.

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«Ну, скорее всего, пиарщик. Ну, я не пою. У меня нет таких вокальных данных. Я больше была как блогерша, и им это давало в плюс. Продажи шли очень хорошо. Чем больше я появляюсь на сцене, меня снимают, это выставляют с группой — и выше была продаваемость билетов», — объяснила Симбочка.

Блогерша также отметила, что с Олегом бывает непросто работать, ведь он может резко общаться с командой, однако в их отношениях конфликтов не возникало.

«Он очень умный. Его многие не любят... Просто не хочу на него как-то наговаривать. Ну он такой, с ним работать тяжело. Он может там очень грубо отвечать. То мне, слава Богу, работалось с ним очень нормально, потому что я была на бесплатных этих началах. И он когда там еще где-то пытался, я там действительно была неправа, и он что-то пытался на меня этот, я говорю: "Ты тут то-то, ну-ну-ну". И все», — поделилась девушка.

Спустя год блогерша решила покинуть коллектив. Главной причиной стало то, что сотрудничество строилось исключительно на взаимопомощи без каких-либо гонораров, хотя отнимало все ее время.

«Не платили. У нас все было, не знаю, какая-то взаимопомощь. Это не приносило каких-то средств. Это забирало у меня 100% времени. Я понимаю, что мне нужно работать и развиваться», — подчеркнула она.

Несмотря на завершение постоянного сотрудничества, Псюк до сих пор пишет Симбочке, предлагая присоединиться хотя бы к отдельным концертам тура и даже записать еще один совместный трек.

«А сейчас Олег пишет, как-то пытается договориться, чтобы я все-таки выступала. Ну, пишет: "Йоу. Ну что, как дела, потому что надо планировать отель, ресторан и логистику. Ну и в целом понять. Очень болею, чтобы ты с нами хотя бы в какие-то города поехала. Пиши, какие у тебя свободные даты и го. Плюс, если интересно, го еще один трек совместный бахнем. Демки пока нет. Говори плюс и будем делать"», — процитировала сообщение от артиста Симбочка.