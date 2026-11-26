Музыканту было 65 лет

Автор: Коваленко Наталья

Ушел из жизни известный британский музыкант и бывший гитарист культовой группы Duran Duran Энди Тейлор. Печальную новость обнародовали участники коллектива и семья артиста на официальном сайте группы.

По сообщению близких, 65-летний музыкант скончался в понедельник, 23 ноября, дома в окружении семьи после продолжительной борьбы с раком простаты четвертой стадии. Супруга музыканта Трейси Джейн, с которой он прожил в браке более 40 лет, поделилась трогательным заявлением о мужестве Энди и преданности близким.

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«Для мира Энди был блестящим гитаристом, но для нас он был самым прекрасным мужем, любящим отцом и самым гордым дедушкой. Он был опорой нашей семьи. Несмотря на все невероятные впечатления, которые принесла ему музыка, семья всегда оставалась на первом месте. Он никогда не сдавался, боролся до самого конца, не теряя любви к жизни», — написала супруга артиста.

Энди Тейлор Getty Images

Участники оригинального состава Duran Duran — Саймон Ле Бон, Джон Тейлор, Ник Роудс и Роджер Тейлор — также почтили память коллеги, отметив, что именно его гитарная игра придала звучанию группы драйв и помогла покорить мировую сцену в 1980-х годах.

«Энди был у самых истоков нашей истории. С момента, когда он приехал в Бирмингем с гитарой и непоколебимой верой в то, кем мы можем стать, он привнес в нашу музыку неугасимый огонь и кураж», — говорится в совместном заявлении музыкантов.

Диагноз «метастатический рак простаты четвертой стадии» Энди Тейлору поставили еще в 2018 году. Публично о своей болезни он рассказал только в ноябре 2022 года, когда из-за ухудшения самочувствия не смог присутствовать на церемонии введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла.

У музыканта остались жена Трейси, четверо детей — Джорджина, Изабелла, Бетани и Эндрю, а также внук Альби. Вместо цветов семья попросила сделать пожертвования в пользу благотворительной организации Prostate Cancer UK.

Напомним, Энди Тейлор присоединился к Duran Duran в 1980 году и принял участие в создании самых известных хитов группы, в частности Rio, Hungry Like the Wolf, Save A Prayer и саундтрека к фильму о Джеймсе Бонде A View to a Kill. Помимо работы в Duran Duran, он был участником группы The Power Station, выпускал сольные альбомы и сотрудничал как продюсер и соавтор с Родом Стюартом.